口を開けば「親戚が〜」「ご近所がさんが〜」と世間体ばかり気にするお義母さん。ものすごく狭い世界で生きている感じがしますね…。それでも旦那さんが毅然とした態度をとってくれるのが救い。無事に娘も産まれ、平和に暮らしていたのですが…!?>>【まんが】気づいてしまった義母(ウーマンエキサイト編集部)