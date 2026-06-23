畜産物の安定供給に向けた官民の会合で発言する鈴木農相＝23日午後、農水省農林水産省は23日、鶏卵など畜産物の安定供給に向けた官民の検討会の初会合を開き、ロボットや人工知能（AI）を活用した「スマート畜産技術」の普及に力を入れる方針を示した。鳥インフルエンザで鶏卵の価格が高止まりするなど、畜産業で疫病予防や人手不足が課題となっていることを踏まえ、企業などから技術開発の現状を聞き取った。会合に出席した鈴