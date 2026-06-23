秋篠宮さまは２３日、東京都江東区の日本科学未来館で行われた「第２８回日本水大賞」（日本水大賞委員会、国土交通省主催、読売新聞社など後援）の表彰式に出席された。大賞には、効果的な施肥方法などを確立し、水田の水質改善に貢献した宮城県農業高校環境保全部が選ばれ、秋篠宮さまから表彰状が手渡された。秋篠宮さまは式典で「本賞がひとつの契機となり、多くの人々がそれぞれの地域で水を守り、水について考える活動を