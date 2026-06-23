歌手花咲ゆき美（44）が23日、都内で行われた「藤田まさと記念新作歌謡作品コンクール」の表彰式で、最優秀賞を受賞した「夢見傘」と「虹を編む」を歌唱した。2曲を収録したCDを24日に発売する。「今回はたくさんの応募の中から選ばれたグランプリ2作品を歌えて幸せです。（07年7月4日に『哀愁本線』でデビューしてから）あと10日でデビュー20年になります。そんな節目の年に素晴らしい作品に出会えました。2作品ともこれまでに