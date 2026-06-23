【幽霊になった侯爵夫人の最後の七日間】 6月23日連載開始 【拡大画像へ】 竹書房は、原作・榛名丼（はるな どん）氏、漫画・まつおまり氏、キャラクター原案・コユコム氏のマンガ「幽霊になった侯爵夫人の最後の七日間」を、6月23日より「竹コミ！」で連載開始した。 本作は、TVアニメ「レプリカだって、恋をする。」で知られる榛名丼氏による人気小説のコミカライズ。まつおまり