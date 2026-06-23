JR秋田駅前の5つの大型商業施設で使えるプレミアム商品券の販売が23日、始まりました。これに合わせて西武秋田店では全国の有名店の味を楽しめるイベントが始まり、多くの来場者でにぎわっています。JR秋田駅前の5つの大型商業施設で使用できる秋田駅前プレミアムチケット。1万2,000円分のチケットを1万円で買うことができます。用意された7,250冊に対し約1万2,000冊の申し込みがあり、抽選で選ばれた人への販売が始まりました。こ