新たなブランド化を目指して北秋田市などで栽培されている「あきたしらかみにんにく」の収穫が、いま最盛期を迎えています。今年は春に晴れた日が多く天候に恵まれたことから、品質も良く大きく育っているということです。2017年に本格的な栽培が始まった「あきたしらかみにんにく」。糖度が高く、うまみとコクも兼ね備えているのが特徴です。ブランド化を目指していて、今年は北秋田市と大館市、鹿角市で、7つの農業法人などが、