愛知県警は、警察官をかたった詐欺の電話をかける「かけ場」を県内2か所で摘発し、男2人を逮捕しました。 【画像を見る】やりとりのマニュアルなど押収された品々 逮捕されたのは、愛知県日進市の無職 北島久義容疑者（51）と、名古屋市南区の無職 佐野淳一容疑者（55）です。 自宅などを詐欺電話の「かけ場」として利用か 警察によりますと北島容疑者は5月、警察官になりすましてウソの電話をかけ、石川県の72歳の女性から現