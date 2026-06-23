家入レオが、9枚目となるフルアルバム『31』を8月26日にリリース。また、6月24日に収録曲「Walk」を配信リリースする。 （関連：椎名林檎×向井秀徳、SennaRin×川上洋平、家入レオ×斎藤宏介……男女ボーカルで響かせる新鮮なアプローチ） 自身の年齢をタイトルにつけた本作は、Ryosuke “Dr.R”Sakaiが全曲プロデュースし、歌詞や音楽性、歌声などこれまでの家入レオのイメージをさら