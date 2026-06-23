今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米６月S＆Ｐグローバル製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１６１円００～１６２円００銭。 前日のニューヨーク市場では一時１６１円９３銭近辺までドル高・円安が進行したが、この日の東京市場に移ってからは、１６１円台半ばでの一進一退が続いた。１６２円台に乗せれば１９８６年１２月以来、３