日銀が２３日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６１円４７～４９銭と前日に比べ２６銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円２８～３２銭と同８４銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１４１２～１３ドルと同０．００３４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS