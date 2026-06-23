宇多田ヒカルが、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMVを6月24日0時よりプレミア公開する。 （関連：バイリンガルデュエット、なぜ増加？宇多田ヒカル、星野源、幾田りら……“社会の変化”を反映する音楽の未来） 本楽曲は、6月24日にリリースされる『パッパパラダイス』の7インチアナログレコード盤に収録され、同日に本楽曲を含むEPも配信リリースされる。 （文＝