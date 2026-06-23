「動かないようにきちんと締めて、できるだけ顔に近いところに浮力を持ってくるのが大事なこと」 【写真を見る】水難事故を防げ小学校のプールでライフジャケットを使った水泳の授業【香川】 香川県高松市の小学校では、子どもたちの水難事故が増える夏休みを前にライフジャケットを使った水泳の授業が行われました。 使い方を教わったのは亀阜小学校の3年生54人です。香川県では過去10年間で水難事故にあった子どもは2