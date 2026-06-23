ソニーEマウント用 映像嵐株式会社は、Viltroxブランドの2倍テレコンバーターを6月23日（火）に発売した。Viltroxのレンズではなく、ソニーE用またはニコンZ用のレンズで使用できる。希望小売価格は5万9,000円。マウント用の2種類を用意。 製品名は「VILTROX TELECONVERTER 2.0x」。装着レンズの焦点距離を2倍に拡張でき、35mmフルサイズセンサーに対応する。対応レンズには制限があるため、