横浜Ｆ・マリノスは６月23日、渡辺皓太がヴィッセル神戸へ完全移籍すると発表した。2015年に東京ヴェルディでプロキャリアをスタートさせた渡辺は、19年に横浜FMへ加入。19年、22年シーズンにはJ１優勝を経験し、在籍７年目のJ１百年構想リーグでは17試合に出場し、１ゴールを記録した。今回の移籍にあたり、27歳のMFはクラブの公式サイトで「横浜Ｆ・マリノスに関わるすべての皆さまへ。このたび、ヴィッセル神戸に移籍する