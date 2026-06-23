月曜に疲れた顔で出社する人と、休日をしっかり楽しみながら、仕事で大きな成果を出し続ける人もいる。その違いはどこにあるのだろうか。実は、デキる人ほど「休み方」に独自の工夫があるという。彼らが過ごしている休日の共通点とは。※本稿は、日本バトラー＆コンシェルジュ代表の新井直之『なぜかいつも上手くいく人の休みの使い方』（あさ出版）の一部を抜粋・編集したものです。休日明けの通勤電車に並ぶお疲れ顔の人々……