イングランド代表を指揮するトーマス・トゥヘル監督が、FIFAワールドカップ2026で導入されているハイドレーションタイムについて言及した。イギリスメディア『BBC』が伝えた。今大会はグループLに入っているイングランド。初戦ではクロアチア代表相手に4ー2で快勝を収めており、日本時間24日（水）の第2戦ではガーナ代表と対戦する。史上最多の48カ国が参加する今大会は、過去の大会から様々な部分での変更が行われ、その中