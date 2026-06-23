王国ブラジルのレジェンドも、偉業達成を称賛した。アルゼンチン代表は現地６月22日、北中米ワールドカップのグループ?第２節でオーストリア代表とダラス・スタジアムで対戦し、２−０で快勝。これで連勝を飾り、決勝トーナメント進出を決めた。オーストリア戦に先発したリオネル・メッシは、初戦のアルジェリア戦（３−０）でのハットトリックに続き、またしても結果を残す。38分と90＋５分にゴールを挙げ、チームを勝利に