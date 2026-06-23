【家電コンサルのお得な話・302】 東京都は今夏、一般家庭向け小口径契約の水道基本料金を4カ月間無償にする。無償化の対象は約800万世帯に及び、特別な手続きなしに適用される。今回の施策の目的として、東京都は物価高騰による家計負担の軽減に加え、猛暑時の熱中症対策を挙げている。●東京都などが今夏、水道基本料金を無償化この施策は、前年度に実施した無償化事業同様、水道料金を全額無料にするものではない。対象となる