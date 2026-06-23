FIFAワールドカップ2026もグループステージ第2節があと4試合で終わり、最終節を迎えるところまで来ている。史上最多48カ国の参加となり、大会規模が拡大。前後半には3分間のハイドレーションタイムが義務化され、CMが放送されるなど、様々な変化も起きている。その中で注目を集めているのが、ユニフォーム問題だ。ここまで4人の選手が試合中にユニフォームが破けてしまう事態が発生。3人はピッチを離れて着替える必要があっ