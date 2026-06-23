日本代表GKの鈴木彩艶は、パルマに移籍してからイタリアでの１年目に評価を高め、シーズン後にビッグクラブへのステップアップが騒がれた。関心が報じられていたクラブのひとつが、前シーズンのセリエA王者ナポリ。最終的にヴァニャ・ミリンコビッチ＝サビッチを獲得し、鈴木の移籍は実現しなかったが、有力候補のひとりとしてマーケットを騒がせた。OBのフェルディナンド・コッポラは、当時の監督である名将アントニオ・コ