【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「飛び道具みたいな音がいっぱい鳴ってる『しがないふたり(re-arrange ver.)』。意外さもあるから、聴き込んで欲しい」（ごっきん） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。6月は2人組ロックバンド・yonigeの牛丸ありさ（Vo/Gt）とごっきん（Ba/Cho）が担当MCとして登場。 6月23日のJ-WAVE『GR