【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」のMVを、6月24日0時に宇多田ヒカル公式Youtubeチャンネルでプレミア公開する。 ■5月末に突如SNS上にて公開されたティザー映像に大反響 5月末に突如SNS上にて公開されたティザー映像には「なんじゃーーーー気になるぅ」「コレはいったいッ」とコメントが寄せら