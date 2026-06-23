【その他の画像・動画等を元記事で観る】 若手音楽シーンで大注目の2人組ユニットkatawaraの初ワンマンライブが、10月31日に東京・表参道WALL＆WALLで実施されることが決定した。 ■「記憶」をテーマにしたティザー映像も公開 katawaraは、双方が作詞作曲を手掛ける男女ツインボーカルの2人組音楽ユニット。 5月にリリースされた「ゆらりくらり」のMVは早くも12万再生超え、Spotifyの月間リ