【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風（Fujii Kaze）が、4月に『Coachella Festival』に初出演した際に登場したApple Musicの人気ラジオ番組『The Zane Lowe Show』で披露した楽曲の音源と映像がコンパイルされたEP、Fujii Kaze『Live at Apple Music Radio』が6月23日にリリースされた。 ■コーラス＆本人の歌声とキーボードだけ！原曲とは異なるアレンジに注目 同番組で披露した楽曲は