23日午後5時27分、気象庁は全般気象解説情報（線状降水帯半日前予測）を発表しました。 九州北部地方(山口県を含む)では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。 線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある期間は、長崎県では23日夜遅くから24日昼過ぎにかけてということです。 大雨に対する心構えを一段高めていただき、段階的に発表する防災気象情報やキキ