自身最大規模となるワールドツアー『Prema World Tour』も控える中、イギリスのR＆Bアーティスト・Elmiene（エルミーン）との新曲「Comets + Gold」をリリースしたばかりの藤井 風（Fujii Kaze）が、新EPを配信リリースした。【写真】どんな表情!? 藤井 風が公開した29歳の誕生日ショット（3枚目）新EP『Live at Apple Music Radio』は、4月に『Coachella Festival』へ初出演した際、Apple Musicの人気ラジオ番組『The Zane Lo