日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万553枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 20553( 20403) バークレイズ証券 17416( 17358) ABNクリアリン証券 17114( 16926) JPモル