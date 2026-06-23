日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月23日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7206枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 7206(7203) ソシエテジェネラル証券4253(4253) バークレイズ証券3401(3401)