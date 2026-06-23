俳優・飯島直子が、25日放送のBSフジ『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？』（毎週木曜後10：00）で、東京・青梅市を訪れる。【写真】飯島直子、青梅市でハシゴ酒の様子飯島が地元の人に愛される店を飲み歩き、常連客やゲストと飾らないトークでほっこり酔いしれる番組。今回は、新宿駅から中央線で最短約1時間の場所に位置し、秩父多摩甲斐国立公園の玄関口にある豊かな自然環境に恵まれながら、便利な住環境も備わった市街地