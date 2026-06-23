関西ジュニアが出演する、28日放送のABCテレビ『エンターティーチャー 限界弟子入り中！』（毎週日曜 前10:00※7月5日除く／全5回、関西ローカル）では北村仁太郎、亀井海聖、渡邉大我、野田開仁、森ケインが、世界観客動員数1000万人を突破し、圧倒的な和太鼓演奏で世界を魅了し続ける「DRUM TAO」に弟子入りする。【写真】真剣な眼差しに注目和太鼓稽古に挑む関西ジュニアDRUM TAOの最初のイズムは「基礎を極める」。和太