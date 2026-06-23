デビュー以降、グラビア界で注目されているニューヒロイン・加藤玲菜が初登場にして表紙巻頭を飾った『FRIDAY』6月5・12日合併号（5月22日発売）が、Amazonで完売。数々の雑誌を完売させ、“令和の完売クイーン”と呼ばれた菊地姫奈以来の記録を残した。【写真】圧巻の美ボディを披露した加藤玲菜加藤は、表紙＆巻頭12ページのほか、特別付録のソロメイキングDVDに登場。31分という大ボリュームで披露したさわやかな笑顔と圧巻