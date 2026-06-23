サッカーの日本代表はワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の第2節でチュニジアを4-0で破り、決勝トーナメント進出へ大きく前進した。中国スポーツメディアの直播吧によると、W杯での1試合4得点はアジア勢の1試合最多得点記録を塗り替えるもので、国際サッカー連盟（FIFA）は公式Xに「日本は歴史を作った」とする画像を投稿して祝福した。これについて、中国のサッカーファンからは「日本代表は強すぎる」「ただただ