宇多田ヒカルが、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」のミュージックビデオを、24日午前0時より公式YouTubeチャンネルでプレミア公開することが決定した。【動画】注目のコラボ曲「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」ミュージックビデオ同曲は、あす24日にリリースされる『パッパパラダイス』EP盤に収録される新バージョン。7インチアナログレコード盤および配信作品のリリースが迫る中、ミュー