今年は中国の「未成年者検察活動」創建40周年に当たります。最高人民検察院が6月23日に発表した未成年者検察活動40年の発展に関する報告書によると、中国の未成年者検察活動メカニズムはより健全なものとなり、制度体系はより整備され、犯罪に関与した未成年者に対する法に基づく処罰と更生支援はより正確になりました。主観的な悪意の程度が高く、犯罪の質が劣悪で、手段が残忍で、重大な結果を招いた犯罪に関与した未成年者に対