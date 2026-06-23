俳優・比嘉愛未が主演を務める日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』（7月8日スタート、毎週水曜後10：00〜）の第1話ゲストが23日、発表された。白鳥玉季、寺本莉緒、團遥香が出演し、母子救命救急班に命を預ける妊婦を演じる。【写真】全力で奮闘する産婦人科医！主人公を務める比嘉愛未本作は、日本屈指のセレブ病院・聖フィオナ病院を舞台に繰り広げられるメディカル・エンターテインメント。