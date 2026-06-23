米加工食品の製造などを行うアルファー食品（島根県出雲市）は、特撮ヒーロー「ウルトラマン」とコラボレーションした「防災食セット マモル」を2026年6月29日から数量限定で順次発売する。それに先だち、6月28日まで同社オンラインショップで予約受付を行っている。科特隊の隊員証デザイン「防災メモ」同梱誕生60周年を迎える「ウルトラマン」シリーズと、同じく創業60周年だという同社の節目を記念したコラボレーション。「備え