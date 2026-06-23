元NMB48で“グラビアシンデレラ”の異名を持つ本郷柚巴が、30日発売の『BUBKA』8月号の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】圧巻！むっちり＆ジューシーボディで魅了する本郷柚巴グラビアのみならず俳優としての活躍中の本郷が表紙で約2年ぶりの登場。セブンネット限定版では横野すみれが表紙を飾り、白夜書房限定版表紙として、虹のコンキスタドールも登場する。本郷が飾る表紙カットに採用されているのは、夏の到来を予