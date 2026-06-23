グローバルヒップホップグループH//PE Princessが20日、初のファンミーティング『2026 H//PE Princess 1st Fanmeeting 』を、東京・Zepp Hanedaで開催した。【写真】リラックスした様子のH//PE PrincessオフショットMnetの日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から、昨年12月に誕生したH//PE Princessは、デビュー前から『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』や『KCON JAPAN 2026』など大型