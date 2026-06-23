『美しい彼』のオンライン上映会を実施し、独占コンテンツのボイスコミック『エンドロールは地獄まで』も配信予定ドワンゴは、同社が開発した次世代ファンコミュニティシステム「sheeta」を基盤とする、BL（ボーイズラブ）ジャンルに特化した映像・音声コンテンツ配信プラットフォーム「トゥンク」を、きょう23日午後6時より正式リリースした。【画像】多彩なBLコンテンツを展開！トゥンクがサポートするYouTube人気クリエイター