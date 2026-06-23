身体の負傷にともなう療養のため、今年1月からライブ活動を休止していたRIZE、The BONEZのボーカルJESSEが復帰する。8月1日に石川・七尾市文化ホールで入場無料イベント『能登の日 Bring The HOPE Project』を開催することが決定した。【写真】泣ける…！KenKenが公開したRIZE3人の“成長ショット”同イベントは、2010年のハイチ地震のチャリティー活動をきっかけにスタートし、今年で16年目を迎えるフリーイベント『戸越の日