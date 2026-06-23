22日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは、ミドルブロッカーの矢田和香（20）がヴィクトリーナ姫路よりレンタル移籍で加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 愛媛県出身の矢田は今治精華高校を卒業後、2025年に姫路へ入団した。ルーキーイヤーの2025-26シーズンは、SVリーグ女子のレギュラー