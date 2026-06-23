23日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、2026-27シーズンにリベロの西宏志朗（23）と契約することをクラブ公式サイトで発表した。 鹿児島県出身の西は2025年に国士舘大学を卒業。2025-26シーズンはIリーガ（ポーランド2部）のクルチボルクでプレーしていた。なお、ヴォレアスでは背番号18を着用する。 西はクラブを通してコメントしている。 「