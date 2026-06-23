元NMB48のメンバーで俳優・タレントの横野すみれが、30日発売の『BUBKA』8月号のセブンネット限定版表紙に登場する。【写真】圧巻！むっちり＆ジューシーボディで魅了する本郷柚巴“グラビア界No.1のヒップライン”との呼び声高い横野は、黒ランジェリーからはみ出した“美尻”が印象的な妖艶カットが表紙に採用。グラビア界屈指のヒップラインをこれでもかというほど味わえるグラビアに仕上がっている。横野にしか着こなせな