７月８日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」。 舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する。 このたび、白鳥玉季、寺本莉緒、團遥香の第1話ゲスト出演が決定した。産婦人科医・光井明希（比嘉愛未）を中心とした母子救命救急班に命を預ける妊婦役を演じる。 白鳥が演