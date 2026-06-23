宮内庁によりますと、天皇皇后両陛下は6月23日の「沖縄慰霊の日」にあたり、公式訪問中のベルギーで黙とうを捧げられたということです。長女の愛子さまもお住まいの御所で黙とうされたということです。両陛下と愛子さまは去年6月、戦後80年にあたり沖縄を訪問されています。また、上皇ご夫妻も、例年通り仙洞御所で黙とうされたということです。