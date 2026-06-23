東京都の小学校で児童と教員11人がケガをした火事についてです。もし学校で火事が起きたらどう行動すべきか。避難のポイントを取材しました。6月19日、東京都北区の小学校で児童と教員11人がケガをした火事。4階の音楽準備室から出火し、音楽室にいた児童24人は窓から外のひさしに避難しました。 警視庁によりますと、音楽準備室で電子機器のプラグがコンセントにささった状態で見つかり、原因の究明が進んでいます。 学