２３日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１０６６円３２銭（２・０３％）安の５万１４４８円５４銭だった。２営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２４９銘柄が値下がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、２５６５円５８銭（３・５５％）安の６万９７８８円３８銭だった。下落は９営業日ぶりで過去５番目の下げ幅となった。日経平均への影響度の大きい