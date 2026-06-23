◇セ・リーグ広島―巨人（2026年6月23日マツダ）熱烈な広島ファンとして知られる俳優の鈴木福（22）が23日、広島―巨人戦（マツダ）で始球式を務めた。マツダスタジアムでの始球式登場は3年連続で、奇麗なフォームから110キロをマークして観客をどよめかせた。名前にちなんで背番号「29」のユニホームに身を包んで登場。笑みを浮かべてマウンドに上がると、四方へ一礼した。見事なフォームから投じた1球は外角に外れてス