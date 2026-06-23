自民党派閥の政治資金パーティーでの不記載を巡る、いわゆる裏金事件で、東京地裁は大野泰正・元参議院議員に罰金60万円の有罪判決を言い渡した上で、一部を無罪としました。元参議院議員の大野泰正被告と元秘書の岩田佳子被告は、旧安倍派から受け取った寄付金あわせて約5100万円を収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反の罪に問われています。東京地裁は23日の判決で、大野被告に罰金60万円、岩田被告に罰金20万